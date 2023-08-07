Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi

Hakkari'de yapımı Ocak 2023 yılında tamamlanan Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları olan sosyal hizmet ve şiddet önleme ve izleme merkezlerine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği" çerçevesinde engelli vatandaşların başkalarına ihtiyaç duymadan toplumsal yaşama katılabilmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat ulaşımı ve hizmet alabilmelerine yönelik Hakkari'de oluşturulan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonca" yapılan denetimler sonucunda erişilebilir olduğu belirlenen Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşları olan sosyal hizmetler ve şiddet önleme ve izleme merkezlerine "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, tüm kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülebilmesi için uygulamalara hız verildiklerini söyledi. Müdür Kaya, "Bu alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından '2020 Erişilebilirlik Yılı' ilan edilmiştir. Bu maksatla ilimizde engelli bireylerin sosyal hayata aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapan, engelli vatandaşların rahatça ulaşımını sağlayacak şekilde yerleşke girişleri, otoparkları, engelli rampaları, kapıları, koridorları ve asansörleri engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getiren bütün kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlara 'Erişilebilirlik Belgesi' verilecektir" şeklinde konuştu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları ile İl Müdürü Salih Kaya tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlara "Erişilebilirlik Belgesi" verildi. - HAKKARİ