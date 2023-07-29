Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararları Resmi Gazete'de

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK Atama Kararnamesine göre; 116'sı adli yargıda, 4'ü ise idari yargıda olmak üzere, toplam 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.