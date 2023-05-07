HAKİMLE PARK KAVGASI SONRASI TUTUKLAMAYA 'İLK O VURDU' TEPKİSİ

BAKIRKÖY'de otomobili park tartışmasında hakim Mehmet K. ile kavga edince tutuklanan Fıraz Hökenek'in avukatı Turgut Hökenek, "Güvenlik kamerası kayıtlarına göre ilk saldıranın hakim olduğunu gördük. Önce sağ eliyle müvekkilimin çenesine doğru yumruk atıyor sonrasında yerde sürükleyip tekme atıyor. Bu olayda mağdur edilen müvekkilim, bir de üstüne tutuklanmıştır. Ancak hakim olduğunu söyleyen kişi hakkında soruşturma bile başlatılmamıştır. Kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz" dedi. Hakim Mehmet K. ile kavga eden Fıraz Hökenek çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta 29 Nisan günü Fıraz Hökenek, park halindeki aracıyla çıkmak için geri geri manevra yaptığı sırada Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet K.'nın aracına hafif şekilde çarptı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde ilk önce Mehmet K.'nın Fıraz Hökenek'in boğazına saldırdığı ve kavganın büyüyerek devam ettiği görülüyor. Mehmet K.'nın polislerin yanında da Hökenek'e yeniden saldırdığı dikkat çekiyor. Gözaltına alınan Fıraz Hökenek çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak duruma itiraz eden Fıraz Hökenek'in avukatı Turgut Hökenek ise sürecin hukuksuz bir şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Aynı zamanda Fıraz Hökenek'in kardeşi de olan avukat Turgut Hökenek, "Hakim ya da başka bir statüye sahip kim olursa olsun kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz, her istediğini yapamaz" dedi.

"MÜVEKKİLİM MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANDI"

İlk haksız hareketin Mehmet K. tarafından yapıldığını belirten avukat Turgut Hökenek, "Olay aslında bir fındık kabuğunu doldurmayacak küçük bir sebepten dolayı meydana geliyor. Park edilemez levhası önüne hakim olduğunu söyleyen kişi aracını park ediyor. Müvekkilim de park edilen yerden geri geri çıkmak isterken kişinin aracına hafif şekilde dokunuyor. Aracından inen müvekkilim, hakimin sözlü saldırılarına maruz kalıyor. 'Görmüyor musun aracımda hakim yazıyor. Sen kimsin, seni süründürürüm. İçeriye attırırım. Polislere seni buradan aldırırım' şeklinde tehditlerde bulunuyor. İlk saldıranın hakim olduğunu önce sağ eliyle müvekkilimin çenesine doğru yumruk attığını, yerlerde sürükleyip tekmeler attığını kamera görüntülerinde gördük. Müvekkilim kendisini koruma içgüdüsüyle meşru müdafaa hakkını kullandı. Olayın yan tarafında bulunan büfeye sığındı" dedi.

"KİMSE KİMLİĞİNİ KULLANARAK VATANDAŞLARA SALDIRAMAZ"

Büfeye sığınmasının ardından müvekkiline polislerin yanında da saldırıldığı söyleyen avukat Hökenek, " Bu olayda mağdur edilen müvekkilim bir de üstüne tutuklanmıştır. Ancak hakim olduğunu söyleyen kişi hakkında soruşturma bile başlatılmamıştır. Bu olay hukuksuzdur. Kimse kimliğini kullanarak vatandaşlara saldırıda ve tehditlerde bulunamaz, her istediğini yapamaz, bunun için hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu hakim ya da başka bir statüye sahip kim olursa olsun hiç fark etmez" diye konuştu.