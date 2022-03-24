'Hakim ve savcıların yüzde 60'ı, 5 yıl ve altında kıdeme sahip'

YARGITAY Birinci Başkanı Mehmet Akarca, mahkemelere açılan milyonlarca davanın, hakim ve savcıların fedakar çalışmalarıyla sonuçlandırıldığını söyledi. Akarca, "Buradaki en büyük sorunlarımızdan biri, 22 bin 800 hakim ve cumhuriyet savcısının bulunduğu yerde yüzde 60'a yakın meslektaşımızın 5 yıl ve altında kıdeme sahip olmasıdır. Önümüzdeki günlerde eğitim yoluyla ve daha da yapılacak reform çalışmalarıyla bu alandaki boşluğun da hızla giderileceğini göreceğiz" dedi.

Yargıtay Başkanlığı, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğiyle kentteki otelde 'İş Hukuku' başlıklı Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu düzenlendi. Foruma Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın yanı sıra Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, hakimler, savcılar, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve oda temsilcileri katıldı.

Yarın son bulacak forum, açış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla devam etti.