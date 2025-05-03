Hakim ve Savcı Yardımcılarının Atama Süreci Tamamlandı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 2'nci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atamalarının tamamlandığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı sınavlar ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlar neticesinde başarılı olan 2'nci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; adli yargı, avukatlıktan geçişle adli yargı ve idari yargı alanlarında toplam 991 hakim ve savcı yardımcısının ataması yapıldı. Güvenlik ve arşiv araştırmaları ile askerlik görevleri nedeniyle atama işlemleri henüz tamamlanamayan adayların süreçleri devam ediyor. Adli yargı hakim ve savcı yardımcısı olarak, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan 850 adaydan 842'si atandı. Bunların 774'ü açıktan, 68'i ise naklen göreve yerleştirildi. Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcılığına geçişte ise sınavı kazanan 100 adaydan 99'unun ataması tamamlandı. İdari yargı hakim yardımcılığında da sınavda başarı gösteren 50 adayın tamamı atandı. Bu adaylardan 46'sı açıktan, 4'ü naklen görevlendirildi. Ataması yapılan hakim ve savcı yardımcıları, görevlerine 13-14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde başlayacak. Başlayış işlemleri, Ankara Adliyesi ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

'DONANIMLI YARGI MENSUPLARI YETİŞECEK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakim ve savcı yetiştirme modelinde köklü bir değişiklik getirerek Türk yargısında mesleğe hazırlığı daha güçlü ve etkin kılmayı hedeflediğimiz hakim ve savcı yardımcılığı sistemi kapsamında; sınavlarında başarılı olan 2'nci dönem hakim ve savcı yardımcılarının atama sürecini tamamladık. Hakim ve savcı yardımcılığı sistemiyle; 1 yılı Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılı tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi ile geçirilecek 3 yıllık sürede teorik bilgiyle sınırlı kalınmayacak. Pratiği bilen, deneyimli, donanımlı yargı mensupları yetişecek. Hakimlik ve savcılığa geçişte daha sağlam ve ölçülebilir bir hazırlık süreci oluşturulacak. Atamalarını gerçekleştirdiğimiz hakim ve savcı yardımcılarımıza eğitim ve meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.