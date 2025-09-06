Hakim V.İ. Trafik Kazasından Tahliye Edildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü B.C.'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü hakim V.İ. tahliye edildi.

Kaza, 3 Eylül günü Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Ankara 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim V.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile aynı yöne giden B.C. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü B.C. yaralandı. B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen B.C. hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan hakim V.İ. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

TALİ KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Antalya Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur durumunun yeniden tespit edilmesi istendi. Gelen rapor doğrultusunda hakim V.İ.'nin tali kusurlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine V.İ.'nin dün tahliyesine karar verildi. Olayla ilgili gerekli delillerin toplanarak, dosyanın V.İ.'nin görevli olduğu yer olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.