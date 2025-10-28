Haberler

Hakemlerin Bahis Oyunlarına Katıldığı İddiası: Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oyunlarına katıldığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliğiyle sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hakemlerin bahis oyunlarına katıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK iş birliği çerçevesinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, "Ülkemiz profesyonel futbol liglerinde bir kısım hakemlerin bahis oyunlarına iştirak ettiklerine dair Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi iç mevzuatına göre hazırladığı ve kamuoyuna ilan ettiği disiplin sevk yazısıyla ilgili olarak, önceki yapılan açıklamalarımız doğrultusunda soruşturma; 6222 sayılı Kanun kapsamında suç oluşturan eylemlerin tespiti açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Federasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MASAK Başkanlığımız ile işbirliği içerisinde devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verecektir." denildi.

Haberler.com
