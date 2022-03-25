Hakemleri darbeden futbolcu tutuklandı

Edirne'de öğrenciler arasında oynanan maçta çıkan kavgada iki hakemi darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 futbolcu öğrenciden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne Saraçhane spor sahasında düzenlenen Kredi Yurtlar Kurumu Bölgesel Futbol Turnuvası'nda çıkan kavgada sporcular hakemlere kramponlarla saldırdı. Darp olayının da yaşandığı olayda hakemlerden Yağız Ata Çorbalı ve Emrah Torgut yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan hakemler, öğrencilerden şikayetçi oldu. Spor sahasına sevk edilen polis ekipleri, şüpheli 7 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrencilerden B.O. çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

"HAKEMLERİMİZDE KEMİR KIRIĞI TESPİT EDİLDİ"

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi Avukat Özben İpçi, "Raporlardan gördüğüm kadarıyla sahanın ortasından başlayıp, soyunma odasına kadar devam eden ve hakemler soyunma odasına sığındıktan sonra da hakemlere karşı yapılan sözlü ve fiili saldırılar da var. Hakemlerimizde kemir kırığı tespit edildi. Bizler sahada adalet uygulamakla görevli kişileriz adalete sığındık. Bundan sonraki süreçte bu sürecin takipçisi olacağız. Deliller toplanmaya devam ediyor. Belki sonradan gelecek deliller, tanık ifadeleri, kamera görüntüleri alındıktan sonra sayı artabilir" açıklamasında bulundu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şube Başkanı Yalçın Biçer de, kemik kırığı tespit edilen hakemin yarın ameliyat olacağını belirterek, yaşanan saldırıyı kınadıklarını söyledi.

(Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan-İHA)