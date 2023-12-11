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AK Parti, hakem Meler'e saldıran eski milletvekili Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

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AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Ak Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

Ak Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Milletvekili AK Parti Politika Spor Güncel Haberler

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