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Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili iddianame kabul edildi

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MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e yönelik iddianame kabul edildi. İddianamede, 4 sanığın çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in Ankara Adli Tıp Kurumu raporunda, Meler'in yaralanmasının, "basit tıbbi müdahale ile giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği" tespitine yer verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 4 sanığın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs", "tehdit", "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından cezalandırılması talebiyle düzenlenen iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 9 Ocak 2024'te yapılmasını kararlaştırdı.

"Kırık yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkiledi"

Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, Meler'in başının sağ tarafında darbeye bağlı birden fazla yara olduğu belirtildi.

Hakem Meler'in sol göz çukurunun altında fiziksel travmaya bağlı morluk oluştuğu ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Elmacık ve göz çevresindeki kemiklerde hassasiyet, omurganın boyun içinde kalan sağ bölümündeki yumuşak dokuda hassasiyet ile sağ dizde sıyrık ve ödem hassasiyetinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda, yaralanmasının yaşamını tehlikeye sokan bir durum bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahale ile giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği hususları tespit ve mütalaa edilmiştir."

İddianameden

İddianamede, Meler "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Şüphelilerden Koca'nın, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, Çelikkaya ve Şahin'in, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları istendi.

Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Şüpheliler hakkında ayrıca 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 18. maddesi uyarınca seyirden men yasağı istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Ankaragücü Rizespor Haberler

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