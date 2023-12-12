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Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi

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Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rize spor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ve spor şubesi ekipleri, Sincan'daki Batı Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halil Umut Meler Ankaragücü Rizespor Ankara Güvenlik Hukuk Spor Güncel Haberler

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