ABD Temsilciler Meclisi azınlık lideri, Venezuela'nın geleceğini halkının belirlemesi gerektiğini belirtti

ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri ve Demokrat partili Hakeem Jeffries, Başkan Donald Trump yönetiminin Venezuela'nın geleceğini yönlendirebileceği yönündeki iddialara karşı çıkarak, ülkenin geleceğine Venezuelalıların karar vermesi gerektiğini söyledi.

Jeffries, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD halkının, Trump yönetiminin başka bir ülkeyi yönetmesine karşı olduğunu ifade eden Jeffries, bu durumun "uluslararası hukukun ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

Jeffries, "Venezuela halkının geleceği, Donald Trump, (ABD Savunma Bakanı) Pete Hegseth ya da (Trump'ın Başdanışmanı) Stephen Miller tarafından değil, Venezuelalılar tarafından belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

Venezuelanın "kırılgan" bir süreçten geçtiğine işaret eden Jeffrries, yanlış yönetilmesi halinde halihazırda belirsizliğin hakim olduğu ülkedeki istikrarsızlığın artabileceğini kaydetti.

Jeffries ayrıca, yönetimin Kongre onayı olmadan askeri güç kullanmasına da tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.