Hakeem Jeffries, Trump'ın İran'a Saldırısını Eleştirdi

ABD'de Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakeem Jeffries, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı kararını eleştirerek bu durumun gerekçelendirmesini talep etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi azınlık lideri Jeffries, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırısını gündeme getirdi.

Jeffries, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ABD'ye yönelik bir tehdit olduğunu gösteren en ufak bir kanıt olmadığını belirtti.

Trump yönetiminin elinde aksi yönde bir kanıt varsa bunları sunmasını isteyen Jeffries, yönetimden saldırıları gerekçelendirmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi azınlık lideri Jeffries, Trump yönetiminin diplomatik yolları hiçe saydığını ve İran'ın bazı nükleer tesislerini vurarak Anayasa'yı görmezden geldiğini söyledi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere, ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere, çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce iki ülke arasında ateşkese varıldığını açıkladı.