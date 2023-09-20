Hakaret Şikayeti Uzlaşmayla Sonuçlandı, Öğrencilere Yardım Yapıldı

Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şahısla öğrencilere okul üniforması alması şartıyla uzlaştı. Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacıların özverili çalışmaları sonucunda ihtiyaç sahibi 6 öğrencinin yüzü gülerken, edimli bir şekilde anlaşmaya varılan dosya ise kapatıldı.

Bayburt'ta bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu şahısla öğrencilere okul üniforması alması şartıyla uzlaştı. Uzlaştırma Bürosunda görevli uzlaştırmacıların özverili çalışmaları sonucunda ihtiyaç sahibi 6 öğrencinin yüzü gülerken, edimli bir şekilde anlaşmaya varılan dosya ise kapatıldı.

Bayburt'ta trafik kazasına karışan iki vatandaş kaza sonrası laf dalaşına girdiler. Tartışmanın büyüdüğü, seslerin yükseldiği atışmada konu hakarete kadar ulaştı. Kazayı meydana getiren şüpheli şahsın hakaret ettiği vatandaş, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle karşı taraftan şikayetçi oldu, 'Hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar sonucunda işlenen suçun uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Devreye giren uzlaştırma bürosunda görevli uzlaştırmacılar, şikayetçiyle bir araya gelerek uzlaşma şartlarını görüştüler. Yapılan görüşmelerde müşteki, şüpheliyle ancak bir okula 2 bin 500 liralık okul malzemesi alması şartıyla ya da öğrencilere üniforma alması karşılığında tarafla edimli olarak uzlaşmayı kabul edeceğini uzlaştırma bürosu ekiplerine bildirdi.

Müşteki ile yapılan görüşmeler sonrasında şüpheliyle bir arayan gelen uzlaştırmacılar, müştekinin talebini şüpheliye ilettiler. Şüpheli, kendisinden şikayetçi olan kişinin şartını kabul ederek, Atatürk İlkokulunda okuyan 6 ihtiyaç sahibi öğrencinin üniformalarının alınması için 2 bin 500 lirayı uzlaştırmacılar aracılığıyla okul yönetimine ulaştırdı. Okul yönetimi ise belirlediği öğrencilerin üniformalarının alındığını, öğrencilerin mutlu olduğunu uzlaştırma bürosu ekiplerine iletti. Öğrencilerin yüzünün güldüğü, tarafların kamu yararına anlaşmaya varıldığı dosya Uzlaştırma Bürosu ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda çözülerek, kapatılmış oldu. - BAYBURT