SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladıKONYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve İtalya Serie A'da birlikte forma giydikleri arkadaşlarını stat girişinde karşıladı.

Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

KONYA, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Milli Takımı'nda oynayan ve İtalya Serie A'da birlikte forma giydikleri arkadaşlarını stat girişinde karşıladı.

Bugün oynanacak özel maçta İtalya Milli Takımı ile Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya'dan arkadaşlarına "Hoş geldin" dedi. Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nu gezmek amacıyla stada gelen İtalya Milli Takım kafilesini milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral karşıladı. İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da ter döken Merih Demiral, İtalya'da birlikte aynı sahada yer aldıkları arkadaşlarını stat girişinde karşıladı ve arkadaşlarıyla sohbet etti.

SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

SPOR Hakan ve Merih, İtalya'da oynayan arkadaşlarını stat girişinde karşıladı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hakan Çalhanoğlu, merih demiral, İtalya, Milli, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title