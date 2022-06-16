Hakan Ural eleştirilere cevap verdi: "Beni yıldıramazsınız"

İSTANBUL Hakan Ural son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere canlı yayında cevap verdi. Ural, "Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır" dedi.

Hakan Ural, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor Hayatta" programında kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin konuştu. Ural, "Demediğim bir şey için bile özür diledim. Linci özürle durdurdum. Ölümü göze aldım, beni yıldırma ihtimaliniz sıfır" dedi.

Hakkında yapılan eleştirilere yönelik açıklama yapan Ural, ilk olarak, sağlıkçılara dair yorumundan dolayı aldığı eleştirilere değindi. Ural "Bir kişinin özelinde yaptığı ne kadar yanlış dedim. Aldılar, 'bütün sağlıkçılardan özür dile Hakan' dediler. Sanki ben sağlıkçılara bir genelleme yaparak küçümsemişim gibi bir algı oluşturdular. 'Demediğim bir şey için bile özür dileyebilirim' diyecek kadar insanımı ve halkımı seven bir insanım. Onların köpürtmeye çalıştığı linçi özür dileyerek durdurdum" dedi.

Ardından yayın sonunda çalınan mehter marşına dair yapılan eleştirilere yönelik de konuşan Hakan Ural, Z kuşağına için yaptığı yorumunun başka yöne çekildiğini söyledi. Ural, yapılan röportajda gençlerin siyasi tarihe karşı verdiği cevaplara yönelik konuştuğunu anlatarak "Sorularla o kadar alakasızlar ki kahkaha atanlar vardı. Ben de döndüm dedim ki 'Bu kadar farkındalığı olmayanlar neye istinaden oy kullanacak? Tasarrufta bulunsun kullanmasın. Ama bir de farkında olup bilenler var, onlar da istediği partiye oy versin' dedim" açıklamasında bulundu. Bu yorumunu "Hakan Ural Z kuşağı oy kullanmasın dedi" başlığıyla başka yöne çevirdiklerini söyledi.

"Bunlar kötü insan" diyen Ural, "Söylediklerime cevapları olmadığı için askerlik olayını konuşuyorlar. Askerlik yapalı 28 sene olmuş. Van'da 18 ay askerlik yaptım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki 'Hakan askerlik yapmadı' diyorlar. Beni yıldırma ihtimaliniz sıfır. Ben ölümü göze aldım, hayatımı koydum. Vatanımı, milletimi seviyorum. Kendi bildiğim doğruları sorumluluk duygusuyla dile getiriyorum. Ölmek var, dönmek yok" ifadesini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel