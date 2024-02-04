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Hakan Tütüncü, taksici esnafını ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, taksici esnafını ziyaret etti. Taksicilere kolaylıklar ve hayırlı kazançlar dileyen Tütüncü, taksicilerin istek ve taleplerini dinledi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, taksici esnafını ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya Esnaf Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ile Otogar Taksi Durağı'nı ziyaret eden Tütüncü, taksicilere kolaylıklar ve hayırlı kazançlar diledi. Taksicilerin istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, "Tüm sorunların farkındayız, hepsini tek tek çözeceğiz" dedi.

Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde taksici esnafının hep yanında olduklarını dile getiren Tütüncü, "Antalya Büyükşehir Belediyesi için adaylığımız resmi olarak açıklanır açıklanmaz ilk durağımız esnaf odalarımız oldu. İkinci adımımız şoförlerimizin odası oldu. Nakliyeci ve taksici esnafımızla orada buluştuk. Üçüncü durağımızda otogar taksi durağı oldu. Burası her zaman kendi evim gibi oldu. Biz her zaman taksici esnafımızın yanında olduk. Büyükşehir Belediyesinde yine taksici esnafınızın yanı başında durmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Tütüncü'nün her zaman esnafın yanında olduğunu ve destek verdiğini belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Antalya Otogar Taksi Kooperatif Başkanı Ersin Kahya ise Tütüncü'nün Kepez Belediye Başkanlığı sürecinde taksicileri hep desteklediklerini anlatarak "Bulunduğumuz yer büyükşehir sınırları içinde olmasına rağmen şu an içinde oturduğumuz lokalin hemen hemen yüzde 60'nı, 70'ini Hakan başkanımız sayesinde yaptık. Burası Türkiye'deki en iyi komplekslerden biri. Mescit, çay ocağı, dinlenme alanı ile her şeyiyle dört dörtlük bir lokal oldu. Hakan başkanın otogar taksi üzerinde çok büyük emekleri var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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