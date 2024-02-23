Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnafla buluştu
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde esnafla buluştu. Tütüncü, esnaflarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi ve projelerini anlattı.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafla buluştu. Vatandaşlarla sohbet eden Tütüncü, esnafa hayırlı işler diledi.
Esnafla fotoğraf çektiren Tütüncü, çocuklara hediyeler dağıttı.
Esnafın sorun ve talepleri dinleyen Tütüncü, göreve geldiklerinde Antalya'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.