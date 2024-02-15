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Hakan Tütüncü, Antalya'yı sivil toplum kuruluşlarıyla yönetmeye aday

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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek Antalya'yı ortak akılla yöneteceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya'yı sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akılla yönetmeye aday olduğunu belirtti.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Eczacılar, Serbest Muhasebeciler, Ziraat Mühendisleri, Veterinerler, Harita ve Kadastro Mühendisleri odaları ve Hızır Taksi Durağı, Antalya Karadenizliler ile Antalya İş İnsanları derneklerini ziyaret etti.

Antalya'yı ortak akılla ve şehrin gerçek sahipleriyle yöneteceklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Bu güzel şehirde yaşayanların çok daha mutlu olduğu, umutla dolduğu bir geleceği inşa edebilmek için 15 yıl boyunca elde ettiğimiz belediyecilik deneyimlerini Antalya'ya aktarma arzusundayız. 15 yıllık belediyecilik sürecinde yaptığımız en önemli işlerden birisi, sivil toplumla konuşmak, şehri bu şehri yaşayanlarla konuşmak, onlarla bir ortak aklı oluşturmak en önemli önceliklerimizden birisi oldu."

Antalya'nın on binlerce yıllık insanlık tarihine, medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir dünya kenti olduğunu aktaran Tütüncü, bu kenti geleceğe en iyi şekilde taşımak istediklerini ifade etti.

Tütüncü'ye AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer de eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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