Üye Girişi
Haberler

Hakan Tütüncü, Antalya'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnafa ziyarette bulundu. Tütüncü, esnafların istek ve taleplerini dinleyerek, onlara destek sözü verdi.

Cumhur İttifak'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Muratpaşa ilçesinde esnafa ziyarette bulundu.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve partililerle Güllük ve Konyaaltı caddelerinin kesişiminde bulunan Selekler Çarşısı'nda çarşı esnafını gezen Tütüncü, daha sonra Kuyumcular Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi, istek ve taleplerini dinledi.

Esnaflara hayırlı ve bol kazanç dileyen Tütüncü, "Merak etmeyin esnafımızın her sorununu teker teker çözeceğiz. Biz Kepez'de 15 yıl boyunca Esnaf Odalar Birliğimiz ile omuz omuza çalıştık. Esnafımızın sevinci sevincimiz, esnafımızın üzüntüsü üzüntümüz oldu. Antalya Büyükşehir de yine çok sevdiğimiz esnafımızın yanı başında olacağız. Derdiniz derdimiz, üzüntünüz üzüntümüz, mutluluğunuz bizimde mutluluğumuz olacak. Siz mutlu oldukça biz daha çok çalışacağız ve Antalya'mızı altın çağına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek, hal hatır sordu.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Tütüncü Muratpaşa Antalya Antalya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Egzama neden olur? Egzama nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Fred ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'de Fred'in sakatlık durumu nedir, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title