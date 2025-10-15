Haberler

Hakan Tosun'un cinayeti sonrası CHP'den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Hakan Tosun'un sokak ortasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, cinayetin aydınlatılmadığı sürece kimsenin güvende olmayacağını belirtti.

(ANKARA) - Gazeteci Hakan Tosun'un sokak ortasında dövülerek öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Bu cinayet aydınlatılmadan hiç kimse güvende olmayacak. Aileye bilgi verilmezken şüpheli bir şekilde yanıltıcı görüntülerin sızdırıldığı, araştırma yapan gazetecilerin de tehdit edildiği bir ortamda hiç kimse güvende değil." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Gazeteci Hakan Tosun'un sokak ortasında dövülerek öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gökçen, açıklamasında şunları belirtti:

"Bu cinayet aydınlatılmadan hiç kimse güvende olmayacak. Aileye bilgi verilmezken şüpheli bir şekilde yanıltıcı görüntülerin sızdırıldığı, araştırma yapan gazetecilerin de tehdit edildiği bir ortamda hiç kimse güvende değil. Bir tweetin peşinde koşanlar, bir siyasetçinin kapısına otobüslerle operasyona gidenler, bir binayı binlerce polisle ablukaya alanlar asıl görevlerini yapmak, bu cinayeti aydınlatmak zorundadır."

