Hakan Tosun'a Yapılan Saldırıyla İlgili 2 Polis Başmüfettişi Görevlendirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.