Hakan Tosun'a Yapılan Saldırıyla İlgili 2 Polis Başmüfettişi Görevlendirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırı olayını araştırmak üzere iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel