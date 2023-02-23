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Hakan Özgünlü'nün yeni şarkısı BRKN yayında

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Hakan Özgünlü'nün yeni şarkısı BRKN yayında

2010 yılından bu yana müzik sektöründe bulunan ve dj performanslarıyla adından sık sık bahsettiren Hakan Özgünlü'nün merakla beklenen şarkısı BRKN tüm müzik marketlerde yayında.

Yeni şarkısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Özgünlü, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız çalışmamızı yayına aldık. Beklediğimizden çok daha fazla ilgiyle karşılandı. Emeklerimizin karşılığını almak bizleri çok mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de yeni şarkılarımız için daha istekli çalışmamızı sağlıyor." dedi.

Hakan Özgünlü'nün yeni şarkısı BRKN yayında

EN ÇOK DİNLENENLER ARASINDA YER ALDI

Özgünlü, "Şarkının yayınlanmasının ardından spotify'da en çok dinlenen şarkılar arasında yer almak bizi gururlandırdı. Dinleyicilerimize bizi yalnız bırakmadığı için buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Hakan Özgünlü'nün yeni şarkısı BRKN yayında

5 YENİ ALBÜM

Özgünlü, "2023 yılında 5 yeni albüm çalışmamız var. Sevenlerimizi mutlu etmek için yoğun tempo çalışmaya devam edeceğiz. Kendimizi geliştirmeye de devam edeceğiz. Yorgunuz ama mutluyuz" dedi.

Hakan Özgünlü'nün yeni şarkısı BRKN yayında

Kaynak: SonDakika.com / Güncel

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