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Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

(ANKARA) -Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile  görüştü." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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