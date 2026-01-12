Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

500

