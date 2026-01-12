Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hakan Fidan'ın, Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.