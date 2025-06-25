Hakan Fidan ve Wang Yi'den Ortadoğu Üzerine Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, İsrail'in İran'a yönelik müdahaleleri ve Ortadoğu'daki çözüm arayışları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Wang, güç kullanımı yerine diyalog ve müzakerelerin önemine vurgu yaparken, Fidan ise iki devletli çözümün gerekliliğine dikkat çekti.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çinli mevkidaşı Wang Yi salı günü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsrail ve ABD'nin "gelecekteki olası tehditleri" gerekçe göstererek İran'a karşı güç kullanmasının, uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve İran'ın egemenliğini çiğnediğini ifade etti.

Wang, anlaşmazlıkların güce başvurularak çözülmesine karşı olduklarını ve her zaman barıştan yana tavır aldıklarını söyledi.

Çözüme diyalog ve müzakereyle ulaşılabileceğini belirten Wang, tüm tarafların eşit zeminde diyaloğu yeniden başlatması ve İran'ın nükleer programı konusunda siyasi çözüm arayışına geri dönmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin sorununun ise Ortadoğu meselesinin merkezinde yer almaya devam ettiğini kaydeden Wang, iki devletli çözümün uygulanmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Fidan ise İsrail'in, güvenliğini sağlamak istiyorsa, iki devletli çözümü kabul etmesi ve Gazze'deki insani felaketi durdurması gerektiğini söyledi.

Fidan, Çin ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya ve Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için kararlılıkla birlikte hareket etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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