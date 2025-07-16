Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in saldırıları ve Suriye'ye yönelik eylemler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alınırken, Suriye'yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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