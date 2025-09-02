Hakan Fidan ve Suudi Bakan Al Suud telefonla görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Filistin Devleti'nin tanınması amacıyla 22 Eylül'de New York'ta yapılacak olan toplantının hazırlıkları ve Gazze'ye insani yardım iletilmesi için sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.