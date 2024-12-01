Hakan Fidan ve Suudi Arabistanlı Bakan Görüştü: Suriye Gelişmeleri Değerlendirildi

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.