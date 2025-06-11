Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki durumu ve ateşkes çabalarını değerlendirdi. Ayrıca, Filistin ile ilgili yapılacak toplantılar ve İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları da ele alındı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildiği öğrenildi. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede önümüzdeki dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantılar ve 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek olan İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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