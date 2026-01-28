Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ve Gazze barış planını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'yi ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile diğer bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel