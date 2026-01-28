Haberler

Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda Suriye ve Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ve Gazze barış planını değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile bin Ferhan telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile diğer bölgesel konular ele alındı.

