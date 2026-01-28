Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı.