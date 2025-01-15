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Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda iki ülkenin bakanlarının yanı sıra önemli askeri ve istihbarat yetkilileri de yer aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Bakanlığımızda 3 artı 3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki Yeni Yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki Yeni Yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab da katıldı." ifadelerine yer verildi

Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani Ankara'da Görüştü
Kaynak: ANKA / Güncel
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