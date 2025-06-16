Hakan Fidan ve Şeyh Abdullah arasında önemli telefon görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Abdullah ile İsrail ve İran arasındaki savaş hakkında görüştü, bölgedeki gerilimin azaltılması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşmede İsrail ile İran arasında devam eden savaş ele alındı. Taraflar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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