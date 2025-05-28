Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Savaş Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmaların ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik son çalışmalar ele alındı.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel