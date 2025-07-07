Hakan Fidan ve Sergey Lavrov BRICS Zirvesi'nde Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, enerji işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik konular ile enerji alanındaki işbirliği başlıkları ele alındı.

İsrail'in bölgede artan saldırganlığının oluşturduğu risklerin değerlendirildiği görüşmede ayrıca, Gazze'deki gelişmeler, İran'ın nükleer faaliyetleri, Afganistan'daki durum ve diğer bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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