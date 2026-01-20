Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel