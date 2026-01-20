Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
