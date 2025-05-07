Hakan Fidan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Dar Arasında Görüşme

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.