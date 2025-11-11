Haberler

Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüştü: Gazze ve Ukrayna Konularında İstişareler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmede Gazze'deki ateşkes ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Fidan ile Rubio arasında dün Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD tarafının açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak adımları görüştü. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışın sağlanması için yapılan çabalara verdikleri desteği yinelediler. Bakan Rubio ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
