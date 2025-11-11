Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüştü: Gazze ve Ukrayna Konularında İstişareler

Abd Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmede, başta Gazze'deki ateşkes ve Rusya- Ukrayna Savaşı olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

Abd Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Fidan ile Rubio arasında dün Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

ABD tarafının açıklamasında, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak adımları görüştü. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışın sağlanması için yapılan çabalara verdikleri desteği yinelediler. Bakan Rubio ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi." ifadelerine yer verildi.