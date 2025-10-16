Hakan Fidan ve Marco Rubio'dan Gazze Üzerine Görüşme

Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması konularını ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu, Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi.

Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle ilgili konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

