Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.