Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Gazze'de Ateşkes Üzerine Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabaları ve Filistin ile ilgili yaklaşan toplantıların hazırlıklarını ele aldı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisi görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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