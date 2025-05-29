Hakan Fidan ve Kaja Kallas'tan Ukrayna-Rusya Savaşı Üzerine Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, görüşmede Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirme amacıyla atılan adımlar ele alındı. Fidan, hafta başında Rusya'da yaptığı görüşmeler ve Ukrayna'ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.