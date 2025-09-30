Haberler

Hakan Fidan ve Jean-Noel Barrot'tan Gazze Üzerine Telefon Görüşmesi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

