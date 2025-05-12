Hakan Fidan ve Jean-Noel Barrot'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barrot'un telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.