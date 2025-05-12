Hakan Fidan ve Jean-Noel Barrot'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Üzerine Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalar masaya yatırıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barrot'un telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel