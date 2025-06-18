Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Telefonda Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların bölgesel etkilerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımalarının ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar ve bunun bölgesel yansımaları ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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