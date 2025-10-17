Hakan Fidan ve Esad Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, geçen hafta iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.