Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani??????? ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, geçen hafta sonu iki ülke yetkilileri arasında Ankara'da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.