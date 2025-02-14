Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Bu sefer Galatasaray soyunma odasına gitti

Hakan Fidan ve Elina Valtonen'den Avrupa'nın Güvenliği Üzerine Görüşme

Hakan Fidan ve Elina Valtonen'den Avrupa'nın Güvenliği Üzerine Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi. Görüşmede Avrupa güvenliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik planlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Valtonen ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
img

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
img

Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.