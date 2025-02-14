Hakan Fidan ve Elina Valtonen'den Avrupa'nın Güvenliği Üzerine Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan, Valtonen ile 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili konular ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik gündeme getirilen planlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Suriye konusu da gündeme geldi.