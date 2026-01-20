Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili konular ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: ANKA / Güncel